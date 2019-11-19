Tatilde haydi spor şenliğine

BUGÜN NELER OLDU

BERGAMA Belediyesi bünyesinde kurulan Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 18-22 Kasım ara tatil döneminde çocuklara ve gençlere yönelik spor şenliği düzenlendi. Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen organizasyonla öğrenciler spor ve gençlik şenliklerinde buluşacak. Şenlik kapsamında basketbol, yüzme, badminton, kort tenis ve voleybol branşlarında antrenörler eşliğinde tanıtım, milli sporcular, A takımda görev alan sporcularla söyleşi, branşa özgü faaliyet ve eğitsel oyunlar yapılacak. Belediye Başkanı Hakan Koştu, "İlçemizde sportif faaliyetleri artıracağız" dedi.