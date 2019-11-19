Tropik meyve ihracatı artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ihracatçı Birliklerinin (EIB) verilerinden derledigi bilgilere göre Türkiye, 2018'de büyük çogunlugu kivi olmak üzere 4 milyon 645 bin dolarlık tropik meyve ihracatına imza attı. Tropik meyve ihracatı bu yıl ocakekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 3 milyon 900 bin dolardan 4 milyon 200 bin dolara yükseldi. Tropik meyvede en fazla ihracat 2 milyon 788 bin dolarla kivide yapıldı. Ülke sıralamasında ise yas meyve sebzenin klasik pazarı Rusya burada da 870 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Ege Yas Meyve Sebze Ihracatçıları Birligi Baskanı Hayrettin Uçak, "Ürünlerimizi iç piyasada tükettigimiz gibi ihraç da ediyoruz. Bu gurur verici bir gelisme. Bunun önümüzdeki yıllar içinde gittikçe çogalacagını düsünüyoruz. Örnegin kivi çok zor yetisen, bakımı zor bir meyve degil. Kivi ithal eden bir ülkeydik, simdi ihracat yapar hale geldik. Bunlar hem üretici hem ihracatçı hem de Türkiye için güzel seyler" dedi.