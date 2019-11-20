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Çelik kasaları çalıp toprağa gömen şebeke çökertildi

Akhisar’da 16 farklı adreste çelik kasa hırsızlığı oldu. Harekete geçen jandarma ekipleri, araziye gömülmüş 5 çelik kasa buldu

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Çelik kasaları çalıp toprağa gömen şebeke çökertildi

MANISA'NIN Akhisar ilçesinde art arda 16 çelik kasa hırsızlığı yaşandı. Hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2 ay süren istihbarat ve teknik takip çalışmasının ardından belirlenen adreslerde 8 noktaya eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda 14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, kasaları açmak için kullanılan spiral makinesi, matkaplar, kaynak makineleri ile tarihi eser niteliğinde 5 obje, 2 jeneratör, çalıntı ev eşyaları, 2 ağaç testeresi ve hilti ile hırsızlıkta kullanıldığı öne sürülen araçlar ele geçirildi.

ARAZİYE GÖMMÜŞLER
Şüphelilerin ifadesi üzerine bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömülmüş 5 çelik para kasası da çıkarıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 7'sinin gözaltına alındığı operasyonda bir şüphelinin ise yakalanması çalışmaları sürüyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çelik kasaları çalıp toprağa gömen şebeke çökertildi
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