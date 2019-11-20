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Kaf kaf ıçın stat müjdesi

’de yapımları kendi stadından çok sonra gündeme gelmesine rağmen ve Alsancak stat inşaatları bitmeye yaklaşırken, Karşıyaka’ya da iyi haber geldi

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Kaf kaf ıçın stat müjdesi
ESKI İlçe Stadı ve Karşıyaka Yalı Tesisleri'nin yerine yapılması planlanan stat projesinde çevre sakinlerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın stadyum ve sosyal tesis alanıyla ilgili 2017 yılında yaptığı nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin iptali hakkında açtığı dava, bakanlık ve kulüp lehine sonuçlandı. Daha önce davacıların yürütmeyi durdurma talebini kabul etmeyen İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, davacıların iptal isteğini reddetti. Mahkeme stat kısmındaki imar planı revizyonunu kabul ederken, sosyal tesis alanında ise yükseklik ve yapı yoğunluğu açısından yeniden düzenleme yapılmasına karar verdi.
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Kaf kaf ıçın stat müjdesi
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