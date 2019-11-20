Kıskandığı annesini 11 yerinden bıçakladı

İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gün Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda 43 yaşındaki Esma S. ile akrabalarının yanında yaşayan oğlu Muhammed D. (21) arasında kıskançlık krizi yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan annesi Esma S.'yi ve ikinci kez evlenmek istediği Süleyman B.'yi bıçakladı. 11 kez bıçaklanan Esma S. ile nişanlısı Süleyman B. kanlar içerisinde kalırken, Muhammed D. olayın ardından kayıplara karıştı.

TEHLİKEYİ ATLATTI

Daireden Gelen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Esma S., yapılan ilk müdahalesinin ardından çalıştığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma S. ile nişanlısı Süleyman B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Öte yandan ekipler, zanlı Muhammed D.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Zanlının ifadesinde annesinin ikinci kez evlenmesine karşı çıktığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi.