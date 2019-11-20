Maskeli hırsız evinde yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimiz gece Tire ilçesi Gençlik Caddesi üzerindeki bir marketin camını kırarak iş yerine giren kar maskeli hırsız, iş yerinde bulunan 2 cep telefonu ve 1 şarj cihazını alarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar hırsızlığı fark edip, polise bildirdi. Polis ekipleri, iş yerindeki incelemesinin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Kimliğinin T.D. (46) olduğu belirlenen zanlı, evinde yakalandı. Evde yapılan aramada çalınan cep telefonları bulunarak, sahibine teslim edildi. Zanlı T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan T.D.'nin hırsızlık için iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Pencereden iş yerinin içine atlayan T.D.'nin dükkanın içini gezdiği görüldü.