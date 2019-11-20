Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Maskeli hırsız evinde yakalandı

Maskeli hırsız evinde yakalandı

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Maskeli hırsız evinde yakalandı
İZMIR'DE geçtiğimiz gece Tire ilçesi Gençlik Caddesi üzerindeki bir marketin camını kırarak iş yerine giren kar maskeli hırsız, iş yerinde bulunan 2 cep telefonu ve 1 şarj cihazını alarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar hırsızlığı fark edip, polise bildirdi. Polis ekipleri, iş yerindeki incelemesinin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Kimliğinin T.D. (46) olduğu belirlenen zanlı, evinde yakalandı. Evde yapılan aramada çalınan cep telefonları bulunarak, sahibine teslim edildi. Zanlı T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan T.D.'nin hırsızlık için iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Pencereden iş yerinin içine atlayan T.D.'nin dükkanın içini gezdiği görüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maskeli hırsız evinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN