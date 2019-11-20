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Minik Aysu’ya kadavradan nakil

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Minik Aysu’ya kadavradan nakil
BURDUR'DA yaşayan Neslihan- Erdal Çiçeker'in kızı, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Aysu'ya, 10 yıl önce, böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. İlaç tedavisiyle yaşamını sürdüren Aysu'nun, hastalığı nedeniyle yaşıtlarına göre fiziksel gelişimi yetersiz kaldı. Hastalığına rağmen güçlükle okula gidebilen 11 yaşındaki Aysu, kullandığı ilaçların tedavisine yanıt vermemesi üzerine, 4 ay önce periton diyalize girmeye başladı. Okula ara vermek zorunda kalan minik Aysu'ya, beklediği iyi haber geldi. Hastalığı ilerleyen ve nakil listesinde böbrek bekleyen Aysu'ya, kadavradan nakil çıktığı haberi verildi. Ailesiyle Denizli'ye gelen Aysu'ya, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde, ameliyatla kadavradan alınan böbrek nakledildi. Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Aysu Çiçeker, "Arkadaşlarım dışarda oynarken ben pencereden bakmak zorunda kalıyordum. Artık ben de arkadaşlarımla oynayabileceğim. Yeni bir hayata adım atacağım için çok mutluyum" dedi. Anne Neslihan Çiçeker ise kızının yaşıtları gibi okula gidebileceği için çok mutlu olduğunu belirtti.
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Minik Aysu’ya kadavradan nakil
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