Ömür boyu diyalizden kurtuldu

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Beyşehir ilçesinde yaşayan ev hanımı Zarife Koca'nın (51) hayatı 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunlarıyla altüst oldu. Sağ böbreğinde kanser saptanan Koca, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata girdi ve sol böbreği alındı. Tek böbrekle hayatına 7 yıl boyunca sağlıklı olarak devam eden Zarife Hanım'ın 1 hafta önce yapılan incelemede sağ böbreğinde de tümör tespit edildi.Üroloji Uzmanı Prof.Dr. Taner Divrik ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağ böbrekteki iki kitle çıkarıldı. Annesinin böbreğini kaybetmesi durumunda ömür boyu diyalize girmek zorunda kalacağını belirten Aslı Koca, "Sonraki süreçte organ nakline ihtiyaç duyacaktı. Ameliyat başarıyla sonuçlandı ve annemin böbreği kurtuldu. Hocama minnettarız" dedi.