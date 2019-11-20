Pınar karşıyaka bugün lıderlık için sahada

BUGÜN NELER OLDU

FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, bugün Hollanda temsilcisi Donar'a konuk olacak.Grubun diğer karşılaşmasında iki Belçika temsilcisi Spirou Basket ile Phoenix Brüksel karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında 214. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 213 maçta 110 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 16 bin 827 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 532 sayı gördü.