Temizlik yapılmalı

BUGÜN NELER OLDU

yandan temizliği ve bakımı yapılmayan bacaların zehirlenmelere ve yangınlara neden olacağını belirten Yaşartekin, "Bacalar, kömür gibi fazla miktarda is bırakan yakıt kullandığınız takdirde en az 2 ayda bir, diğer yakıtları (sıvı ve gaz gibi) kullandığınız takdirde en az 3 ayda bir temizlenmelidir. Tek kolonlu bacaya kesinlikle birden fazla bağlantı yapılmamalıdır. Baca ile duvar arasında tam bir sızdırmazlık olmalıdır. Kömürlü sobalar ise TSE damgalı olmalı. Soba aşırı doldurulmamalıdır. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır. Özellikle alçak basınçlı- lodoslu havalarda ölüm olayları artmaktadır" diye konuştu.