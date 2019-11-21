Agroexpo 2020’ye yine damga vuracak

BUGÜN NELER OLDU

en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarı arasında gösterilen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Agroexpo, bu yıl da en iddialı etkinlikler, sektörel paneller ve inovasyon sunumları ile 15. kez sektör ilgililerini ağırlamaya hazırlanıyor. 6-9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan Agroexpo fuarında; en çok dikkat çekecek ve üreticilerin hedeflerine ulaşmalarında önemli bir basamak olan Yenilikçi Tarım Makineleri İnovasyon Sunumu, 2020 Yeni Model Traktör Lansmanı, fuarın en iddialı etkinlikleri arasında yer alacak. Bu etkinliklerin yanı sıra; Ağır Abiler Yarışıyor Boğa Yarışması, Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması, Yoğurt Yeme Yarışması, Boğa Irk Tanıtımları gibi birçok ilgi çekici yarışma, etkinlik, seminer ve paneller ile yine sektöre damgasını vuracak. 2019 yılında 70 ülkeden 854 katılımcı firmayı 337 bin 240 ziyaretçiyle buluşturan Agroexpo, 600 milyon doların üzerinde iş hacmi oluşturarak dikkat çekmişti.