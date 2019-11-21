ARYOM'dan kışa 'Merhaba' partisi

Doğayla iç içe konumu ve konforuyla dikkat çeken ARYOM Koru, kışa merhaba partisi ile keyif ve lezzet dolu saatler yaşatacak. 1 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek parti için özel bir canlı performans sergileyecek olan DJ Serkan Sağsöz, 80'ler 90'lar Cover ve Ambiance tarzlarıyla konuklarını eğlendirecek. ARYOM İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, "Konuklarımız, restoran şefimiz Şaban Şenyüz'ün hazırladığı birbirinden lezzetli ikramlar ile keyifli ve lezzet dolu saatler yaşayacak. Partimizde yeni komşular, birbirleriyle tanışacak ve kışa 'merhaba' derken neşeli dost sohbetlerine de ortak olacak" dedi.

EŞSİZ BİR YAŞAM

ARYOM Koru olarak, konutların konforu kadar sosyal yaşamına da özel önem verdiklerini dile getiren Günday, İzmirliler için mimarisi, sosyal donatıları, beş yıldızlı otel konforu ve doğayla iç içe konumu yanı sıra; herkesin özlediği komşulukların ve mahalle kültürünün de hayat bulduğu eşsiz bir yaşam sunduklarını sözlerine ekledi.