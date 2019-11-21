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, Alanya’da şanssızlığını kıracak

Yeni takımıyla ilk maçında karşısında bir puanla yetinen , sarıkırmızılıların deplasmanda diş geçiremediği karşısında çifte siftah istiyor

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Göztepe, Alanya’da şanssızlığını kıracak
Hocasız çıktığı maçta Trabzonspor'u deviren, ardından göreve gelen teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Malatya deplasmanından bir puan çıkaran Gözepe, Alanyaspor karşısındaki şanssızlığına sor vermek istiyor. Süper Lig'de milli aranın ardından pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 maçı kazanamadı. Akdeniz temsilcisiyle Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar ilk ve son galibiyetini 1990-1991 sezonunda 2-1'lik skorla elde etti. Süper Lig'deki ilk sezonunda Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen sezon ise turuncu-yeşillilere 1-0 yenildi. Bu sezona çok iddialı başlayan ve zirve yarışından kopmayan Aytemiz Alanyaspor şu ana kadar evinde mağlubiyet yüzü görmedi. DIŞ SAHADA 5 PUAN!
Alanyaspor Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Göztepe ise gurbette 5 puan topladı. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile berabere kalan İzmir ekibi Trabzonspor'u 1-0 yenmeyi başardı.
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Göztepe, Alanya’da şanssızlığını kıracak
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