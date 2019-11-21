Göztepe, Alanya’da şanssızlığını kıracak

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ocasız çıktığı maçta Trabzonspor'u deviren, ardından göreve gelen teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Malatya deplasmanından bir puan çıkaran Gözepe, Alanyaspor karşısındaki şanssızlığına sor vermek istiyor.Akdeniz temsilcisiyle Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar ilk ve son galibiyetini 1990-1991 sezonunda 2-1'lik skorla elde etti. Süper Lig'deki ilk sezonunda Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen sezon ise turuncu-yeşillilere 1-0 yenildi. Bu sezona çok iddialı başlayan ve zirve yarışından kopmayan Aytemiz Alanyaspor şu ana kadar evinde mağlubiyet yüzü görmedi. DIŞ SAHADA 5 PUAN!Alanyaspor Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.