Hocalarımız bazen cebinden karşıladı

BUGÜN NELER OLDU

engellilerin kullandığı cihaz sayesinde duyabilen Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Can Sibirlioğlu (20), "Geçen yıl Türkiye şampiyonu olduk. Bu başarı dernek yöneticilerinin sayesinde oldu. Bunun dışında başkasından maddi, manevi hiç bir destek alamadık. Maçlara otobüsle gittik. Hocalarımız yeri geldi cebinden masraflarımızı karşıladı.Biz bu kadar ilerlemişken, arkamızda bir sponsor veya desteğin olmaması bizi ciddi anlamda üzüyor. Zor duruma sokuyor. O nedenle hem sponsor, hem yardım, hem de destek bekliyoruz. Kulüp kapanırsa çok üzülürüm" diye konuştu.w