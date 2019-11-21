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Hocalarımız bazen cebinden karşıladı

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Hocalarımız bazen cebinden karşıladı
İŞITME engellilerin kullandığı cihaz sayesinde duyabilen Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Can Sibirlioğlu (20), "Geçen yıl Türkiye şampiyonu olduk. Bu başarı dernek yöneticilerinin sayesinde oldu. Bunun dışında başkasından maddi, manevi hiç bir destek alamadık. Maçlara otobüsle gittik. Hocalarımız yeri geldi cebinden masraflarımızı karşıladı. Sponsor arıyoruz. İsveç'e giderek Türkiye'yi temsil edeceğiz. Biz bu kadar ilerlemişken, arkamızda bir sponsor veya desteğin olmaması bizi ciddi anlamda üzüyor. Zor duruma sokuyor. O nedenle hem sponsor, hem yardım, hem de destek bekliyoruz. Kulüp kapanırsa çok üzülürüm" diye konuştu.w
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Hocalarımız bazen cebinden karşıladı
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