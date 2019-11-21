İndirim talebine jet çalışma

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin, Manisa'nın konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında fiyatlar açıklandı. Ardından fiyatları yüksek bulan vatandaşlar, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye ziyaret gerçekleştirerek taleplerini dile getirdi. Görüşmede Belediye Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Musa Dirik ile Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş da hazır bulundu. Vatandaşlar görüşmede TOKİ fiyatlarında düzenleme yapılmasını talep ettiklerini vurgulayarak, vadelerin kısa olduğunu Başkan Çerçi'ye iletti. Vatandaşların beklentilerini dinleyen Çerci, "Kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutların fiyatları da TOKİ tarafından yayınlandı. Hak sahiplerimiz ile bu konu hakkında görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız fiyatların yüksek olduğunu ve vadelerin kısa olduğunu ilettiler. Fiyatlar ile ilgili Ankara'ya giderek TOKİ ile görüşme gerçekleştireceğiz" dedi.