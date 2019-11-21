Tamirhanede bulunan 13 araç küle döndü

BUGÜN NELER OLDU

Merkezefendi ilçesinde bulunan TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir binada, geçtiğimiz gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan plastik malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 46 personel, 28 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında alevler nedeniyle 8 TIR ve 5 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilendiği belirtilen 2 işyeri çalışanı ise sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, gece boyunca tamirhanede soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili soruştura başlatıldı. Yangının asıl çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. .