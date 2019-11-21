Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Vücudu yanan Mehmet Ali yürümek istiyor

Vücudu yanan Mehmet Ali yürümek istiyor

İzmirli , 6 aylıkken evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan gencin dramı yürekleri dağlıyor

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Vücudu yanan Mehmet Ali yürümek istiyor

İZMIR'IN Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Durak (28), 1993 yılında henüz 6 aylıkken evinde çıkan bir yangının ortasında kaldı. Annesinin alevlerin arasından alıp kurtardığı Mehmet Ali Durak, hastaneye kaldırıldı. Yaşama ihtimalinin çok az olduğu söylenen Durak, 47 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Hayati riski atlattıktan sonra yoğun bakımdan çıkan Durak, 1 yıl boyunca hastanede müşahede altında tutuldu. Küçük olması ve yangında zarar görmesi sebebiyle Durak'ın kafatası kemiği oluşmadı. Yangında vücudunun büyük bir bölümü yanan Durak, aynı zamanda epilepsi hastalığına da yakalandı.

YÜZDE 97 ENGELLİ
Bacaklarında oluşan hasar sebebiyle aksak bir şekilde yürüyebilen Durak, bu zamana kadar birçok kez düşerek vücudunun çeşitli yerlerini kırdı. Yüzde 97 oranında engelli raporu bulunan Durak, konuşamıyor, düzgün yürüyemiyor ve estetik ameliyat olarak yüzünün görünümünü değiştirmek istiyor. Yıllarca rahatsızlığına çare arayan Mehmet Ali Durak, sosyal medya hesabından kendini işaret diliyle anlatmaya çalıştığı bir videoyu hesabına yükledi. Kullanıcılar engelli gence destek mesajları yağdırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Vücudu yanan Mehmet Ali yürümek istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN