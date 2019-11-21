Vücudu yanan Mehmet Ali yürümek istiyor

İZMIR'IN Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Durak (28), 1993 yılında henüz 6 aylıkken evinde çıkan bir yangının ortasında kaldı. Annesinin alevlerin arasından alıp kurtardığı Mehmet Ali Durak, hastaneye kaldırıldı. Yaşama ihtimalinin çok az olduğu söylenen Durak, 47 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Hayati riski atlattıktan sonra yoğun bakımdan çıkan Durak, 1 yıl boyunca hastanede müşahede altında tutuldu. Küçük olması ve yangında zarar görmesi sebebiyle Durak'ın kafatası kemiği oluşmadı. Yangında vücudunun büyük bir bölümü yanan Durak, aynı zamanda epilepsi hastalığına da yakalandı.

YÜZDE 97 ENGELLİ

Bacaklarında oluşan hasar sebebiyle aksak bir şekilde yürüyebilen Durak, bu zamana kadar birçok kez düşerek vücudunun çeşitli yerlerini kırdı. Yüzde 97 oranında engelli raporu bulunan Durak, konuşamıyor, düzgün yürüyemiyor ve estetik ameliyat olarak yüzünün görünümünü değiştirmek istiyor. Yıllarca rahatsızlığına çare arayan Mehmet Ali Durak, sosyal medya hesabından kendini işaret diliyle anlatmaya çalıştığı bir videoyu hesabına yükledi. Kullanıcılar engelli gence destek mesajları yağdırdı.