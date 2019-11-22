50 yıldır gelecek nesilleri yetiştiriyor

İZMIR'DE özel bir okulda öğretmenlik yapan 67 yaşındaki Aynur İskender, 50 yıl önce başladığı meslek hayatına ilk günkü heyecanla devam ediyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde 6 çocuklu bir ailede dünyaya gelen İskender, ilkokulda öğretmenini kendisine örnek alarak bu mesleği seçmeye karar verdi. Öğretmeninin yönlendirmesiyle 1963 yılında girdiği sınavla Trabzon Beşikdüzü Kız Öğretmen Okulu'nda 7 yıl eğitim gören İskender, 25 yıl 7 ay boyunca memleketi Ünye ve İzmir'de farklı okullarda sınıf öğretmenliği yaptı. İskender, 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığından emekli olmasına rağmen çok sevdiği mesleğinden kopamadı.

'YENİ MEZUN GİBİYİM'

İzmir'de bulunan birçok özel okulda 25 yıldan bu yana öğretmenlik yapan İskender, son 5 yıldır da Kent Koleji'nde öğrencileri hayata hazırlıyor. Öğrencileriyle arasında farklı bir bağ kuran deneyimli öğretmen, mesleğine olan sevgisi ve tutkusuyla herkese örnek olurken sık sık genç meslektaşlarıyla bir araya gelerek onlara da eğitimler veriyor. İki çocuk ve bir torun sahibi Aynur İskender, "emekli olmayı düşünmedim. Yeni mezun olmuş kadar heyecanlıyım. Yeniden dünyaya gelsem yine bu mesleği seçerim" dedi.