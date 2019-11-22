Abd ile çin rekabeti Türk üzümüne yaradı

BUGÜN NELER OLDU

Çin'e kuru üzüm ihracatı ABD-Çin arasındaki ticaret savaslarından sonra artısa geçti. Ege Ihracatçı Birlikleri (EIB) verilerinden derledigi bilgiye göre, kuru üzüm ihracatının basladıgı 1 Eylül'den 16 Kasım'a kadar olan süreçte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artısla 162 milyon 705 bin dolarlık satıs yapıldı. Kuru üzüm ihracatında geleneksel pazarlardan Ingiltere, 46 milyon 500 bin dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 19 milyon 537 bin dolarla Italya ve 19 milyon 100 bin dolarla Almanya izledi. Türkiye'den Çin'e kuru üzüm ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 1 milyon 400 bin dolardan 1 milyon 600 bin dolara çıktı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Ihracatçıları Birligi Baskanı Birol Celep, "Dünyanın en kalabalık ülkesine kuru meyve ihracatımızda artıs trendi devam edecek. Son günlerde konusulan ticaret savasının sona ermesi halinde bile biz Çin'de kalite ve fiyat avantajımızla var olmaya, ihracatımızı artırmaya devam edecegiz" dedi.