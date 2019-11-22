Büyüksehir’deki kriz ilk Zelman’ ıvurdu

Izmir Büyüksehir Belediyesi'ndeki finansman krizi daha da kötüye gidiyor. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı seçilen Tunç Soyer geride kalan 7 aylık belediye baskanlıgı döneminde uyguladıgı popülist politikalar sonucu belediyenin finansman dengesini bozdu. Geçmis dönemlerde kendisine is yapan müteahhitlere hakkedislerini günü gününe ödeyen Büyüksehir ilk etapta hak edisleri ödemekte zorlanmaya basladı. Özellikle IZSU ve IZBETON'a is yapan yükleniciler 5-6 aylık hak edislerini alamadıkları için iflasın esigine geldi. Içine düstügü finansman sıkıntısını borçlanarak asma yoluna giden Büyüksehir Belediyesi'nde zamanla mali kriz daha da derinlesti.

ÜYELERE MESAJ ATTI

DISK'e baglı Genel Is Sendikası Izmir 1 Nolu sube yönetim kurulu önceki aksam üyelerine çektigi mesajda Izmir Büyüksehir Belediyesi'nde yasanmakta olan finans krizi nedeniyle örgütlü oldukları IZELMAN sirketine para aktarılamadıgını dolayısı ile de her ayın 20'sinde yatan maas avanslarının yatırılamayacagını duyurdu. Yasanan sok gelisme IZELMAN sirketinde çalısan 7 bin isçiyi huzursuz etti.

MEMURLAR DA ETKİLENDİ

Izmir Büyüksehir Belediyesindeki finansman krizinden sadece isçiler degil kurum bünyesinde görev yapan memurlar da nasibini aldı. Edinilen bilgiye göre memurların da iki aydır özel hizmet tazminatları ile arazi tazminatlarını alamadıkları ögrenildi. Art arda yasanan gelismelerin ardından simdi tüm gözler maas ödemelerinin yapılacagı Aralık ayı basına çevrildi. Izmir Büyüksehir Belediyesi'nin baglı istirakleri IZSU ve ESHOT Genel Müdürlügü ile birlikte 20 binin üzerinde olan çalısanlarının ay basında maaslarını ödeyip ödeyemeyecegi merak konusu oldu.