Denızlı’de öksüz çıfte ‘ımece’ usulü düğün

BUGÜN NELER OLDU

Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve ikisi de öksüz olan Özlem Palaz ve Murat Yıldız isimli çift dünya evine girmeye karar verdi. Ancak düğün yapacak paraları olmayan hatta gelinlik ve damatlık dahi alamayacak durumda olan çiftin imdadına önce komşuları yetişti. Masrafların belirli bir kısmını karşılayan komşuları maddi yükün altından kalkamayınca bu defa çareyi, durumu sosyal paylaşım gruplarından paylaşarak yardım istemekte buldu. Yapılan paylaşımları gören hayırsever vatandaşlar duruma kayıtsız kalmayarak harekete geçti. Palaz ve Yıldız çifti için ilk iş olarak önce gelinlik ve damatlık alındı, ardından nikah işlemleri yapıldı. Çift Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz gün kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Ardından damat Murat Yıldız'ın oturduğu evin önünde düğün yapıldı. Akşam saatlerinde düğün yapılacağını yine sosyal medyadan duyan vatandaşlar ise adeta eğlenceye akın etti. Düğüne gelen hayırsever vatandaşlar hiç tanımadıkları gelin ve damada altınlar ve paralar takarak destek oldu. Mutlulukları yüzlerinden okunan çiçeği burnunda çift düğünde emeği geçen herkese minnettar olduklarını dile getirdiler.