Egiad’dan ‘biz bize yemeği’

BUGÜN NELER OLDU

Genç Is Insanları Dernegi (EGIAD), deneyim ve misyonunu aktarmak amacıyla fahri üyelerle yeni üyeleri 'Biz Bize Yemegi'nde bir araya getirdi. Is dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldıgı ve EGIAD'ın projelerinin konusuldugu toplantıda, geçmis dönem baskanları ve üyeleri deneyimlerini yeni üyelerle paylasma fırsatı buldu. Kordon Otel'de gerçeklesen etkinlikte konusan EGIAD Yönetim Kurulu Baskanı Mustafa Aslan, "EGIAD'ın bugüne kadar geçen 30 yıllık süreçteki hedeflerini, amaçlarını, yazılı olmayan kurallarını yazıya dökmek istedik. Tüzügümüzü revize etmeyi hedefledik. Ayrıca, Izmir'in Dünya'nın en önemli 100 marka sehri arasında yer alması için Izmir Büyüksehir Belediyesi'nin koydugu hedefe katkı yaratma çabamız da var" dedi.