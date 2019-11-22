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Erdoğan’dan ’de bir açılış iki ziyaret

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Erdoğan’dan İzmir’de bir açılış iki ziyaret
CUMHURBASKANI Recep Tayyip Erdogan, bugün Izmir'e gelerek açılıs ve bir dizi ziyaret gerçeklestirecek. Il Baskanlıgı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaskanı Erdogan ilk olarak saat 12.00'de Ege Üniversitesi Kampüsü'ndeki Bilal Saygılı Cami'nin açılısını yapacak ve ardından saat 14.00'te de AK Parti Izmir Il Baskanlıgı'nı ziyaret ederek teskilat üyeleriyle bir araya gelecek. Cumhurbaskanı Erdogan'ın bu iki resmi programının ardından Kiraz'a geçecegi ve belediyenin düzenleyecegi yemege katılması bekleniyor. Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi girisinde yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camii, cuma namazına müteakip düzenlenecek programla ibadete açılacak. Camiyi yaptıran hayırsever is adamı MÜSIAD Izmir Baskanı Bilal Saygılı, "Sayın Cumhurbaskanımız Recep Tayyip Erdogan, teveccüh göstererek tesrif edecekler insallah ve dualarla bu güzel camimiz halkımızın hizmetine açılacak. Camimiz ve kültür merkezimiz güzel Izmirimize hayırlı ugurlu olsun" diye konustu.
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Erdoğan’dan İzmir’de bir açılış iki ziyaret
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