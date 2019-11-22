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Hobi bahçelerine para cezası

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Hobi bahçelerine para cezası
IZMIR Valiligi'nce Menderes ilçesindeki verimli tarım arazileri üzerine kurulan hobi bahçeleriyle ilgili para cezası uygulandı. Karara göre, mülk sahipleri, çevresini tel örgülerle kapatarak, üzerine prefabrik yapı kurdugu tarım alanlarını eski haline getirecek. Karar 3 ay içinde uygulanmazsa yetkili kurumlarca yapılar, yıkılacak. 'Hobi bahçesi' adı altında tarım arazilerinin satıldıgını belirten Ziraat Odası Izmir Subesi Yönetim Kurulu üyesi Tevfik Türk, "Çalısmanın yasal dayanagı yok. Bu alanları satın alanlar, bu parsellere sahip olamıyor, tapusunu alamıyor; sadece kooperatif hisselerine sahip oluyor" dedi. Tarım arazilerinin parsellenerek, satılması islemlerinin sürmesi halinde ikinci 'Çiftlik Bank' olayının yasanabilecegine deginen Türk, "Buralardan toprak satın alanlar ciddi magduriyet yasayacak. Kooperatif lagvedildigi veya araziyi sattıgı takdirde sorun çıkacak" diye konustu.
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Hobi bahçelerine para cezası
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