İtalyan şeflerden lezzetli tatlar

İZMIR'IN
bin yıllık
doğal lezzetleri,
İtalyan
şeflerin
hünerli ellerinde
mucizeye
dönüştü.
Bu yıl
dördüncüsü
gerçekleştirilen
Dünyada
İtalyan
Mutfağı Haftası'nda, İzmir Ekonomi
Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Bölümü ve
İzmir İtalya Konsolosluğu iş birliğiyle
genç şefler, sağlık ve lezzetin
buluşmasıyla oluşan en eşsiz tatları
konuklarına sundu. İzmir ve
İtalya'nın sağlıklı tatlarını, İEÜ'lü
şefler, İtalyan
şef Antonio
Franze
ile yorumladı.
İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde yapılan etkinliğe İZTO ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio katıldı. Şefler sofraları, portakal soslu uskumru, levrek parçaları ve kabak eşliğinde fesleğen soslu makarna, patates, biber sosu ve kabak eşliğinde levrekten oluşan bir menü ile taçlandırdı