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İtalyan şeflerden lezzetli tatlar

Giriş Tarihi: 22.11.2019
İtalyan şeflerden lezzetli tatlar
İZMIR'IN bin yıllık doğal lezzetleri, İtalyan şeflerin hünerli ellerinde mucizeye dönüştü. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası'nda, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve İzmir İtalya Konsolosluğu iş birliğiyle genç şefler, sağlık ve lezzetin buluşmasıyla oluşan en eşsiz tatları konuklarına sundu. İzmir ve İtalya'nın sağlıklı tatlarını, İEÜ'lü şefler, İtalyan şef Antonio Franze ile yorumladı. İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde yapılan etkinliğe İZTO ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio katıldı. Şefler sofraları, portakal soslu uskumru, levrek parçaları ve kabak eşliğinde fesleğen soslu makarna, patates, biber sosu ve kabak eşliğinde levrekten oluşan bir menü ile taçlandırdı
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İtalyan şeflerden lezzetli tatlar
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