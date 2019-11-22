İtalyan şeflerden lezzetli tatlar

BUGÜN NELER OLDU

bin yıllıkdoğal lezzetleri,İtalyanşeflerinhünerli ellerindemucizeyedönüştü.Bu yıldördüncüsügerçekleştirilenDünyadaİtalyanMutfağı Haftası'nda, İzmir EkonomiÜniversitesi (İEÜ) Gastronomive Mutfak Sanatları Bölümü veİzmir İtalya Konsolosluğu iş birliğiylegenç şefler, sağlık ve lezzetinbuluşmasıyla oluşan en eşsiz tatlarıkonuklarına sundu. İzmir veİtalya'nın sağlıklı tatlarını, İEÜ'lüşefler, İtalyanşef AntonioFranzeile yorumladı.İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde yapılan etkinliğe İZTO ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio katıldı. Şefler sofraları, portakal soslu uskumru, levrek parçaları ve kabak eşliğinde fesleğen soslu makarna, patates, biber sosu ve kabak eşliğinde levrekten oluşan bir menü ile taçlandırdı