Kanseri yenen eşini gelin gibi karşıladı

DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesinde ev kadını 1 çocuk annesi Çigdem Arık (33), meme kanseri teshisiyle 1 yıl önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye basladı. Arık'a, sevenleri destek oldu. Ünlü sarkıcı ünlü Haluk Levent de, konser için geldigi Denizli'de, Çigdem Arık'ı ziyaret ederek destegini gösterdi. Haluk Levent, hastane masrafını karsılayan bir hayırsevere de kendi ceketini hediye etti. Arık, büyük azim ve basarılı geçen tedavinin ardından kanseri yenerek taburcu oldu.

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Zorlu tedavi sürecinde hep yanında olan esi, emlak danısmanı Emre Arık (37), Çigdem Arık için özel bir hazırlık yaptı. Otomobilini gelin arabası gibi süsletip, arka camına 'Inandık, basardık' yazdıran Emre Arık, hastaneye gitti. Taburcu islemlerinin ardından hastanenin çıkıs kapısına gelen Çigdem Arık, otomobillerini gelin arabası gibi süslenmis görünce saskına döndü. Arık, kendisini karsılayanlara, "Ben bugün kanseri yendim, çok mutluyum" dedi. Kucagında 2 yasındaki kızı Defne ve elinde çiçekle karsılayan esi Emre Arık'a sarılan Çigdem Arık, mutluluk gözyasları döktü. Bu sırada tesadüfen hastanede bulunan Vali Hasan Karahan da ailenin mutluluguna ortak oldu. Daha sonra otomobile binen Çigdem Arık, arkadasları ve 'AHBAP' adlı grubun üyelerinin de bulundugu konvoyla, evine gitti.