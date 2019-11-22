Kemalpaşa’da foseptik vatandaşları çıldırttı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Yeşilköy Mahallesi'nin çıkışında bulunan foseptik, belediye ekiplerin vidanjörle pis suları boşaltmasına rağmen, zaman zaman taşıyor. Sızan pis sular ise, mahallenin içinden akan çaya ve bazı evlerin hemen önüne akıyor. Pis sular hem kötü kokuya hem de sağlıksız bir yaşam ortamının oluşmasına neden oluyor. ortaya çıkan manzara Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir'e yakışmıyor. Defalarca şikayette bulunmalarına rağmen hiç bir türlü sorunun çözüme kavuşmadığını belirten mahalle sakinleri, belediyenin vurdumduymaz tavrına isyan etti.

PIS SULAR TARLAYA GİDİYOR

Evi çukurun hemen yanında bulunan Hüsnü Birman, pis suların kendi kapısının önünde biriktiğini belirtti. Foseptikten bıktıklarını söyleyen Birman, "Köyde altyapı eksikliği var. Belediye ekipleri zaman zaman gelerek vidanjörle pis suları tahliye ediyor ama bu çalışmalar yetersiz kalıyor. Sızan su sadece benim evimin önüne değil aynı zamanda köyün içinden geçen çaya akıyor. Buradan da tarlalara gidiyor. Kokudan ve pislikten bıktım, yetkililerden bir şeyler yapmalarını istiyoruz" diye konuştu. Birman, konuyla ilgili daha önce de başvurdukları belediyenin bir an önce sorunu çözmesini beklediklerini söylerken yetkililerin konuya daha hassas davranmalarını istedi.