Köpeklerı, ıkıncı otomobıl sahıbı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

rehber öğretmeni Halim Kurtça (35) ve Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olan eşi Mine Kurtça, 6 yıl önce yabani hayvan saldırısına uğrayan köpeği sahiplendi. Kurtça çifti, 'Bony' ismini verdikleri köpeği tedavi ettirip sağlığına kavuşturdu. Halim ve Mine Kurtça'nın yanlarından ayırmadığı sevimli köpek, ailenin bir üyesi haline geldi. Kurtça çifti, geçtiğimiz ağustos ayında tatil için köpekleri 'Bony' ile birlikte Aydın'a gitti. Dönüş yolunda otomobillerinin koltuğu, köpeğin kirli patileri nedeniyle lekelendi. Denizli'ye dönen çift, otomobillerini temizletmek için Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Mustafa Yılmaz'a ait oto yıkamacıya girdi. Otomobillerinin içini ve dışını temizleten çifte, oto yıkama tarafından düzenlenecek olan 'otomobil' ödüllü için çekiliş bileti verildi. İş yeri tarafından noter huzurunda yapılan çekilişte, 7 bin kişi arasından otomobil, Kurtça çiftine çıktı. Talihli çift, çekilişin ardından büyük sevinç yaşadı. Halim Kurtça, "Bony'nin şansına otomobil bize çıktı. Biz hala şaşkınız, ikinci arabamızın sahibi olduk" dedi.