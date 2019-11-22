Mehmet Ali’nin yüzü gülecek

ilçesinde yasayan 28 yasındaki Mehmet Ali Durak'ın, 6 aylıkken Ödemis'teki evlerinin yanması sonucu vücudunun farklı yerlerinde ve yüzünde yanıklar olustu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 47 günü yogun bakım servisinde olmak üzere bir yıl boyunca tedavi gören Durak'ın kafatası kemiginin olusmadıgı aynı zamanda epilepsi hastası oldugunu belirlendi. Yürümekte zorluk çeken, çevresiyle isaret dili sayesinde anlasabilen Durak'a yüzde 97 engelli raporu verildi. Ailesi yasadıgı maddi zorluklar nedeniyle Durak'ı tedavi ettiremedi. O da yasadıgı saglık sorunlarını anlatmak için bir video çekip sosyal medya hesabından paylastı. Talihsiz gencin yardım çıglıgına Saglık Bakanlıgı yanıt verdi. Hem estetik açıdan hem de saglık açısından Mehmet Ali'nin tüm tedavilerinin Bakanlık tarafından gerçeklestirilecegi ögrenildi.

AİLEYE ULAŞTILAR

Mehmet Ali Durak'ın ablası Sultan Durak, kardesinin yasadıgı saglık sorunları nedeniyle yıllardır rahat yasayamadıgını, her geçen yıl yasam konforunun düstügünü ifade etti. Aile olarak kardesinin tedavi olmasını çok istediklerini belirten Durak, "Bizim en büyük istegimiz, kardesimizin ameliyatla bir kafatasının olusturulmasını istiyoruz. Sonra estetik ameliyatlarının yapılmasını istiyoruz. Kardesimiz videosunu paylastıktan sonra Saglık Bakanlıgımız'ın Saglıklı Çözüm Ekibi bize ulastı. Çok mutlu olduk. Bizimle ilgileniyorlar, bu süreçte yanımızda olacaklarını söylediler. Yarın da kardesim raporlarını Dokuz Eylül'e götürecek, bir doktorumuzla görüsecek" dedi. Durak, kardesin saglıgına kavusup, kendisine yeni bir yasam kurmasını çok istedigini dile getirdi. Gencin agabeyi Ismail Durak da kardesine çok düskün oldugunu dile getirerek, "Kardesimle en çok konusmayı özledim. Birbirimizi anlıyoruz ama sesini duymak daha güzel olurdu." ifadelerini kullandı.