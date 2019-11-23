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anısına konser

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Alfred Schnittke anısına konser
YAŞAR Üniversitesi Senfoni Orkestrası, sezonun ikinci konserinde Alfred Schnittke'nin 85. doğum yıl dönümü konseri ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dinleyicilerle buluştu. Büyük Salon'da gerçekleştirilen konsere, İzmirli müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Viyola sanatçısı Pınar Dinçer'in solist olarak yer aldığı konserde Şef Orhun Orhon yönetimindeki orkestra, Schnittke'nin Viyola Konçertosu ile R. Strauss'un Opus 4 nefesli çalgılar için süiti ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Solist Pınar Dinçer ile orkestranın performansı dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
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Alfred Schnittke anısına konser
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