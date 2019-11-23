Babür tedavi edilmeyi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Konak ilçesine bağlı Basmane semtinin maskotu haline gelen, yıllardır aynı yerde dolaşan ve 'Babür' ismi verilen sokak köpeğine, esnaf ve taksiciler bakıyor. 9 Eylül Meydanı'nda gazete bayiliği yapan Mehmet Güven, 'Babür'ün yaklaşık 6 yıldır semtte olduğunu söyledi. 'Babür'ün araç çarpması nedeniyle dişlerinin döküldüğünü ve çenesini düzgün kullanamadığını anlatan Güven, "Bu köpek 6 yıldır burada. Karşıdaki Basmane çukurunda duran bekçi getirdi bu köpeği. Daha sonra orada inşaat başlayınca bekçi gitti ve köpeğe biz bakmaya başladık. Evden ciğer, tavuk, salam, sosis gibi yumuşak gıdalar getirip veriyoruz. Dişleri olmadığı için hiçbir şeyi çiğneyemiyor. Direkt yutuyor. Ağzının kenarlarında 2- 3 dişi var. Birkaç kişi gelip, 'Çenesini yaptırırız' dedi. Ama bir sonuç çıkmadı. Bazen dişi apse yapıyor, şişiyor ve patlıyor. O zaman Konak Belediyesi ekipleri bakımını yapıp tekrar buraya bırakıyor. Ama kalıcı bir tedavi için çenesinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. Cemal Kocakahya ise, "'Babür' buranın maskotu gibi oldu. Çenesinde problem var. Tedavi edilmeli" dedi.