Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Babür tedavi edilmeyi bekliyor

tedavi edilmeyi bekliyor

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Babür tedavi edilmeyi bekliyor
İZMIR'IN Konak ilçesine bağlı Basmane semtinin maskotu haline gelen, yıllardır aynı yerde dolaşan ve 'Babür' ismi verilen sokak köpeğine, esnaf ve taksiciler bakıyor. 9 Eylül Meydanı'nda gazete bayiliği yapan Mehmet Güven, 'Babür'ün yaklaşık 6 yıldır semtte olduğunu söyledi. 'Babür'ün araç çarpması nedeniyle dişlerinin döküldüğünü ve çenesini düzgün kullanamadığını anlatan Güven, "Bu köpek 6 yıldır burada. Karşıdaki Basmane çukurunda duran bekçi getirdi bu köpeği. Daha sonra orada inşaat başlayınca bekçi gitti ve köpeğe biz bakmaya başladık. Evden ciğer, tavuk, salam, sosis gibi yumuşak gıdalar getirip veriyoruz. Dişleri olmadığı için hiçbir şeyi çiğneyemiyor. Direkt yutuyor. Ağzının kenarlarında 2- 3 dişi var. Birkaç kişi gelip, 'Çenesini yaptırırız' dedi. Ama bir sonuç çıkmadı. Bazen dişi apse yapıyor, şişiyor ve patlıyor. O zaman Konak Belediyesi ekipleri bakımını yapıp tekrar buraya bırakıyor. Ama kalıcı bir tedavi için çenesinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. Cemal Kocakahya ise, "'Babür' buranın maskotu gibi oldu. Çenesinde problem var. Tedavi edilmeli" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Babür tedavi edilmeyi bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN