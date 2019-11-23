Bu nasıl yaya geçıdı?

İZMİR'DE engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunların sonu gelmiyor. Karşıyaka Caher Dudayev Bulvarı da bu problemlerin son örneği oldu. Bulvarda yaya geçidi olarak tasarlanan alanda normalde yol seviyesine düşmesi gereken kaldırım, yolun oldukça üstünde kalıyor ve engelli geçişlerinde büyük bir zorluk oluşturuyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı Ahmet Uğur Baran, yaşanan duruma tepki gösterdi.

DEĞERIN GÖSTERGESI

Baran, "Caher Dudayev Bulvarı'nda ne yazık ki İzmir yerel bürokrasisinin ve belediyecilik hizmetlerinin ortak zaafiyetini görüyoruz. Engellilerin kullanımı açısından imkansız olarak değerlendirilebilecek olan bu sözde geçiş noktası nedeniyle, tekerlekli sandalyeler ve akülü engelli araçlarıyla kaldırıma çıkabilmek için yol kenarından tehlikeli bir yolculuk yapmak gerekiyor. Göreve geldiklerinde 'arka sıradakiler' kavramını kullanan bir anlayışın ne yazık ki göz önünde, burun ucundaki bir aksaklığı dahi fark edemeyişi, İzmirlilere verdikleri değerin göstergesidir" dedi.