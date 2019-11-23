Büyükşehir’den zemin ve çatı katı dayatması

İzmir'in en güzel manzarasına sahip Kadifakale'de evlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ucuza alınıp kamulaştırılması ya da Uzundere TOKİ konutlarından sadece zemin ve çatı katı daire verilmesine tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı. Yıkılan evlerinin yerine kura ile ev isteyen vatandaşlar apartmanların en kötü katlarından daire almak istemiyor. Kadifekaleliler protesto eylemi sırasında, 'Kadifekale halkı yıkılan evlerinin yerine belediyeden kura ile ev istiyor', 'Sokakta kaldık', 'Kale halkı mağdur', 'Zemin katı ve çatı katı mecburiyeti kalksın' yazılı pankartlar açtı. Kura ile ev verilmesini isteyen vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den istediklerini alana kadar her hafta eylemlerini sürdürecekler.

HAKSIZLIK VAR

Eski AK Partili Meclis Üyesi Emrullah Kavuz da vatandaşlara eylemine destek oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen Kavuz, "Vatandaşlarımızın evlerini Büyükşehir Belediyesi yıkım kararı aldı. Bir bölümünü yıktı. Bir kısmı Uzundere'deki vatandaşlar kura ile yerleştirildi. İkinci kısımda Sayın Tunç Soyer geldikten sonra bundan sonraki vatandaşlarımızı yerleştirirken şöyle bir karar aldı. Sadece zemin ya da çatı katı veriyor. Diğer katlar ihale ile satışa sunulacak. Bu da vatandaşlarımızın tepkisine neden oldu. Vatandaşlarımız kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Tunç Soyer istediklerini verene kadar eylemlerini her hafta sürdürecek. Sayın Tunç Soyer, bu vatandaşlarımız size oy verdi. Bu vatandaşlarımızın mağduriyetini giderin" diye konuştu.

'ORTA KATLARI DA VERİN'

Kadifekale'de yaşayan 32 yaşındaki Ömer Oğul, "Kadifekale'de yıkılan evlerimiz için belediye bizlere şartname ile ev veriyor. Sadece zemin kat ya da çatı katında daire verileceği söylendi. Hakkımız olan ara katlardan daire vermiyor. Bunun dışında 3 katlı evlere karşılık isteyene 135 bin lira nakit para veriliyor. 135 bin liraya 2+1 ev bile alınmaz. Her hanede en az 7 kişi yaşıyor. Belediyenin 3 katlı eve 135 bin lira vermesi çok düşük bir rakam. Bunu asla kabul etmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi vatandaşı mağdur ediyor. Hakkımız olan Uzundere TOKİ'deki ara katları ihale ile satışa çıkartacaklar. Bize ise zemin ve çatı katı verecekler. Evlerimizde özürlü ve yaşlılarımız var. Hayat standartlarımızı kısıtlayacaklar. İstediklerimizi alana kadar eylemlerimiz sürecek" dedi.