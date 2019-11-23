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Devasa kanyonda 9 bın yıllık tarıh

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Devasa kanyonda 9 bın yıllık tarıh
DOĞAL güzelliği ile nadir mekanlar arasında yer alan Denizli'deki Kısık Kanyonu'nun turizme kazandırılması için Çal Belediyesi'nin hazırladığı projenin yapımı sürüyor. Doğa severlerin özellikle yaz aylarında akınına uğrayan kanyona, ilk etapta 3.5 kilometrelik yürüyüş parkuru yapılacak. Derinliği ortalama 90 metre, genişliği ise yer yer 25-30 metre olan kanyon, Büyük Menderes Nehri'ni içinde barındırıyor. Kanyonun tam anlamıyla turizme kazandırılması için yapılan çalışmalarda, yetkililer ilerledikçe 9 bin yıllık tarihi de gün yüzüne çıkartıyor. Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarları rahatlıkla görülebiliyor.
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Devasa kanyonda 9 bın yıllık tarıh
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