Engelli kardeşler son anda kurtarıldı

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde Kat ailesine ait tek katlı evde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcım alev aldı. Yangın kısa süre içinde büyüdü. Evden yükselen siyah dumanları görenler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bildirdi. ardından komşular evde bulunan 66 yaşındaki Ramazan, 63 yaşındaki Eşe ve 32 yaşındaki bedensel engelli oğulları Şenol Kat ile evli olan 41 yaşındaki kızları Aysel Akıncı'ya yardıma koştu. Bitişikte oturan Ramazan Kat'ın damadı Osman Tokkaş (43) da yardım etmek istedi. Bu sırada başına düşen kiremit nedeniyle yaralandı.

EV KÜLE DÖNDÜ

Ramazan Kat, eşi Eşe Kat, engelli Şenol Kat ve Aysel Akıncı (41), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Başına düşen kiremitle yaralanan Osman Tokkaş'a olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kat ailesi, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Öte yandan küle dönen evde büyük hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yapılacak incelemenin ardından yangının neden olduğu maddi hasar ortaya çıkacak.