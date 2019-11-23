Fuhuş operasyonunda 2 kişiye tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

Edremit ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Edremit'te C.G. isimli kadının fuhuş yaptığı ve T.K. isimli erkeğin de aracılık ettiğini tespit eden polis ekipleri, iki şüpheliyi takibe aldı. C.G.'nin 2 ayrı evde fuhuş yaptığını belirleyen polis ekipleri, hazırlıkların ardından operasyon düzenledi. İki eve eş zamanlı baskın yapar ekipler, C.G.'yi ve T.K.'yı suçüstü yakaladı. Evlerde yapılan aramada 250 bin lira, ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.G. ve T.K. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. C.G. ve T.K., mahkeme kararının ardından cezaevine gönderildi.