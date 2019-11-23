Gazıler, madalya ve beratlarına kavuştu

BALIKESIR'DE Gönen, Manyas, Erdek ve Marmara ilçelerinden Kıbrıs Barış Harekatı'na yoğun katılım oldu. Cephede göğüs göğüse çatışan mehmetçiklerin kimi şehit oldu kimi gazi olarak evine döndü. Balıkesirli 215 gazi, yıllardır beklediği madalya ve berata kavuştu. Gönen Ömer Seyfettin Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KKTC GÖNDERDİ

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, gazilere göstermiş oldukları üstün cesaret ve fedakarlıklardan dolayı şükran ve minnet duyduğunu ifade etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk tarihinde önemli bir kahramanlık örneği olduğunu belirten Yazıcı, "Biz millet olarak bundan 45 yıl önce göstermiş olduğunuz üstün fedakarlıktan ve başarıdan dolayı hepinize minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz" diye konuştu. Türkiye'yi korumak için 81 milyon vatandaşın her zaman hazır olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmeyi başardığı sürece önünde hiçbir engel duramaz. Bu topraklarda yaşayan 81 milyon vatandaşımız, topraklarını korumak için kanının son damlasına kadar canını vermeye hazırdır. Gazilerimize KKTC, kadirşinaslık göstererek Milli Mücadele Madalyası ve beratı gönderdi" dedi.