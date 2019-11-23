Günübırlık evlere ınceleme başlatıldı

MANISA'NIN Şehzadeler ilçesinde geçtiğimiz gün 3 arkadaşın günübirlik olarak kiraladıkları evde 22 yaşındaki Ünal Değeroğlu'nun ölü bulunmasının ardından gözler günübirlik evlere çevrildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Değeroğlu'nun ölü bulunduğu Utku Mahallesi Dr. Sadık Ahmat Caddesi Ergi Apartmanı'nın 2. katındaki 4 nolu dairenin sisteme kayıtlı olmadığını tespit etti. Polis ekipleri, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Ek-1. maddesi gereği genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmaması üzerine ev sahibi N.T. ile iletişime geçti.

TESPİTLER BAŞLADI

N.T.'nin ifadesini alan ekipler, evin sisteme kaydının yapılmaması nedeniyle para cezası uygulandı. N.T.'ye 14 bin 705 lira ceza kesildi. Öte yandan kent genelinde günübirlik evlerinde denetlenirken, kaçak olarak kiralanan evlerin tespiti için çalışmalara hız verildi. Kaçak olarak günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili denetimlere devam edeceklerini belirten emniyet yetkilileri, vatandaşların, günübirlik evleri kiralarken güvenlik için sisteme kayıtlı olanları tercih etmesi gerektiğini ve tersi bir durumda söz konusu adreslerin güvenlik güçlerine bildirilmesini istedi.