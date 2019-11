Manısa’da yüz güldürecek yatırımlar

BUGÜN NELER OLDU

üreticilerin sabırsızlıkla beklediği Ahmetli Kelebek Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. 24 bin 270 dekar araziye can suyu sağlayacak barajda yeni yılla birlikte su tutulmaya başlanacak. Proje tamamlandığında bölge üreticisine yılda yaklaşık 14 milyon lira daha fazla para kazandıracak. Manisa Ahmetli'de toplam 24 bin 270 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Kelebek Barajı'nın gövde dolgusu tamamlanmış olup barajda bu kış su tutulması planlanıyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Kelebek Barajı ve sulamasının tamamlanması ile hem bölgedeki verimi artıracak hem de üreticiye farklı ürün seçenekleri sunacaktır. Diğer taraftan 1.810 dekar araziye can suyu verecek Manisa Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Burası da 2019 yılı rakamlarıyla bölge üreticisine her yıl 1 milyon 926 bin lira daha fazla kazandırması hedeflenmektedir" dedi.