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/ tutuklularına not verirken yakalandı

Giriş Tarihi: 23.11.2019
PKK/KCK tutuklularına not verirken yakalandı
BALIKESIR'DE, PKK/KCK silahlı terör örgütü cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturmada, avukat F.Ş.'nin cezaevindeki PKK/KCK'lı tutuklu ve hükümlülere not kağıtları ile bilgi aktarımı yaptığı tespit edildi. Ardından İzmir Barosu'na kayıtlı avukat F.Ş. hakkında, örgütün iç ve dış koordinasyonunda faaliyet gösterdiği şüphesiyle yakalama kararı çıkarıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda F.Ş.'nin İzmir'de bulunan evi ve iş yerinde yapılan aramada örgüte ait dijital materyaller ile 10'u hakkında toplatma kararı bulunan 13 örgütsel içerikli kitap bulundu. Gözaltına alınan F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Balıkesir'de irtibata geçtiği mahkum hakkında da işlem yapıldı. F.Ş.'nin irtibatta bulunduğu kişilerle ilgili soruşturma ise sürüyor.
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PKK/KCK tutuklularına not verirken yakalandı
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