Rekortmen mıllı atlet protezini bağışlayacak

TÜRKİYE'NIN ilk bacak protezli milli atleti İzmirli Nurullah Kart (38), kırdığı rekorlarla tüm engelleri aşmayı başardı. Doğuştan sağ ayağı ve sağ elinin iki parmağı eksik olarak dünyaya gelen Kart, atletizmde yakaladığı başarılarla gurur kaynağı oldu. 1 yıl içinde 100 metrede kendi rekorunu üçüncü kez kıran Nurullah Kart, yeni bir koşu ayağına geçeceğini belirterek, protezini bağışlayacağını söyledi. Yeni sezonda hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de olimpiyatlara katılabilmek için mücadele edeceğini ifade eden Nurullah Kart, "Dubai'de olimpiyat için kota alamadım. Ancak önümüzdeki nisan ve mayıs aylarında bir kez daha yarışacağım. Antrenmanlarımı hız kesmeden sürdürüyorum. Uluslararası platformlarda yer almak ve oralara gidebilmek benim için büyük başarı. Sporun içinde olan engelli kardeşimler, sporcu arkadaşlarım var. Her birinin sporun en üst seviyesinde yer almasını ümit ediyorum. Bunun için kendim de çalışmalar başlatacağım. Antrenör olarak bu işe devam edeceğim, tecrübelerim var" dedi.

SPORCULARA DESTEK

Elinde bulunan koşu protezini bağışlayacağını da açıklayan Nurullah Kart, atletizme başlamak isteyen her engelli insana yardımcı olacağını dile getirdi. Koşu protezlerinin kolay bulunmadığını ifade eden sporcu, "Koşu protezini almak ve adaptasyonu sağlamak kolay olmuyor. Benden yardım talep edenlere elimden geldiği kadar destek veriyorum. Yeni bir koşu ayağına geçeceğim. Koşmak isteyene elimdeki protezi bağışlayacağım daha önce eski protezimi vermiştim. 15-20 yaşında bir bireyseniz, ikinci el protezle koşmaya başladığınızı gördüğünüz zaman bundan vazgeçemiyorsunuz, hayata tutunuyorsunuz. Ancak çok fazla çaba sarf etmezsiniz yol kat edemezsiniz. En yetenekli sporcu olsanız dahi mücadele etmeniz gerekiyor" diye konuştu.