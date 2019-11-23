Sevgi eli öksüz çifte dokundu

Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, yeni evlenen ve ikisi de öksüz olan Murat-Özlem Yıldız çiftinin yüzünü güldürdü. İnsanın içini ısıtan hikaye Murat Yıldız ve Özlem Palaz önceki gün komşularının desteği ve hayırseverlerin desteği ile dünya evine girdi. Genç çiftin bir komşusu, düğünün hemen ardından her ikisinin de öksüz olduklarını ve ev eşyalarının olmadığını belirterek durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Konudan haberdar olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla hemen harekete geçen Sevgi Eli ekipleri dünya evine giren genç çiftin oturma odası, misafir odası, yatak odası ve mutfağını ev eşyaları ile döşedi.

ÇOK ŞAŞIRDILAR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız'ın ziyaret ettiği Yıldız çifti, kendilerine destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Evlerinin son halini görünce heyecanlarını ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen genç çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. Murat Yıldız, "Komşularımız düğünümüzü yapmamızda yardımcı oldu. Konu Başkanımıza ulaşmış, sağ olsun, Çamaşır makinesinden oturma grubuna kadar evimizi baştan aşağıya döşedi. Bize düğün sürprizi oldu, kendisine çok teşekkür ederiz" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli'de yaşayan herkesin mutluluğu ve huzuru için gece gündüz gayret ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, "Bir şehir için köprülü kavşaklar, yollar, parklar, alt yapı, üst yapı yapmak tabi ki önemli ancak bu hizmetlerimizin yanında insanımıza da dokunmamız, derdi olanın dertlerini paylaşmamız gerekiyor" diye konuştu.