Toki yunuskent görücüye çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

bin 500 konutluk TOKİ Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında hak sahiplerinin evlerini görmesi amacıyla 2+1 ve 3+1 örnek daire gezisi 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Her iki günde de belediye bahçesinden saat 10:30'da başlayacak seferler saat 16:00'a kadar saat başı devam edecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Hak sahiplerimiz için örnek daire ziyaretlerine başlıyoruz. Vatandaşlarımız 23 Kasım Cumartesi ve 24 Kasım Pazar günü Yunuskent'te 2+1 ve 3+1 örnek daireleri görebilecek. Örnek dairelerin kapısı saat 11.00'da açılacak" dedi. 2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde bin 500 konut, 25 işyeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.