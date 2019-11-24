Bir bilen Eren!

BUGÜN NELER OLDU

öztepe'nin genç milli kalecisi Eren Bilen; hem kariyerini hem de eğitim hayatını aynı anda başarıyla sürdürüyor.Futbola 7 yaşında başladığını anlatan Eren, "11 yıldır Göztepe camiasının içindeyim. Yaklaşık 4 yıl önce A takıma çıkma şansı elde ettim. 3 yıldır da profesyonel olarak Göztepe'ye hizmet ediyorum. Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eğitim hayatımı sürdürüyorum. İzmir Atatürk Lisesi mezunuyum. Endüstri mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisiyim. Hem futbolu hem eğitim hayatımı aynı anda götürmek güzel oluyor. Ancak zorlandığım anlar da yaşıyorum. Elimden geldiği kadar iki hayatımı idare etmeye çalışıyorum" diye konuştu.Ders çalışmanın kendisine futbol oynamaktan daha zor geldiğini anlatan Eren Bilen, "Futbol benim sevdiğim meslek, en büyük hobim. Bu yüzden kaleciliği ders çalışmaktan daha iyi yapıyorum. Futbol bana daha içten geliyor. Okulla, Göztepe'deki işimi aynı anda ayarlamak zorundayım. Çünkü futbol çok değişken. Antrenman programımız, maç programımız çok değişken olduğu için derslerimi nasıl ayarlarsam ayarlayayım mutlaka okulla ilgili aksamalar oluyor.ifadelerini kullandı.En sevdiği dersin matematik olduğunu vurgulayan genç eldiven,dedi. Kaleciliğin futbolda en zorlu mevki olduğunu söyleyen Eren, "Ben de diğer genç kaleciler gibi Beto ve Göktuğ ağabeyin arkasında yetişip A Milli Takım formasını giymek istiyorum. Göztepe'deki görevimi tamamlayıp Avrupa'da oynamak. En büyük hayalim İngiltere Premier Lig'e gitmek. İspanya'yı da çok merak ediyorum" diye konuştu.İZMIR Ekonomi Üniversitesi Spor Koordinatörü Taylan Dündar, Eren Bilen'in hem başarılı bir sporcu hem de çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi. Dündar, şunları kaydetti: "Okulumuzda milli sporcu sayısı çok fazla. Ancak en üst seviyede ve en yoğun programda olan Eren. Çünkü en zor bölümlerden birinden okuyor. Gerçekten mühendislik okuyarak kendine değer katıyor. 'Sporla eğitim birlikte yürümez' diye bir konu vardır ama Eren bunu en üst ligde oynayarak ve eğitimine devam ederek aksi yönde ispatlıyor. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz. Eğitim gören sporcuların işi çok zor. Arada kalıyorlar. Bir tarafta spor hocalarının baskısı diğer tarafta okul hocalarının baskısı zor olabiliyor. Gençlerin hayatları yollarda, kamplarda ve maçlarda geçiyor. Eren'in İzmir'de olduğu zaman bile kısıtlıdır. Dolayısıyla biz burada Eren'e destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda tam zamanlı iş yapıyor. Eren bunu çok başarılı yürütüyor, inşallah aynı başarıyla mezun olacak."