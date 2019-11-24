Ege’de gün boyu maç var

GÖZTEPE

AKHİSARSPOR

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak Galatasaray Doğa Sigorta karşısında aldığı 84-55'lik galibiyet ile liderliğini sürdüren, FIBA Europe Cup E Grubu'nda ise Groningen'i yenerek bir üst tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, bugün Meksa Yatırım Afyon Belediyespor deplasmanına çıkacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. İki takım bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi'nde iki kez karşılaştı. Pınar Karşıyaka, 2018- 2019 sezonunda sahasında oynadığı karşılaşmayı 86-70'lik skorla kazanırken Afyon'da oynanan karşılaşma ise 89-86 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.TFF 1. Lig'de son 5 maçının 4'ünü kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Ekol Göz Menemenspor bugün sahasında zirve mücadelesi veren Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 30, batı tribünü 10, maraton 5 ve misafir tribün 6.5 TL olarak belirlendi. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. İzmir ekibinin, Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle: "Selmani - Semih, Trtovac, Ali Keten, Alberk, Taşkın, M.Boztepe, Tayfun, Mustafa, M.Elkatmış, Sangare."Süper Lig'de milli maç arasından önce evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe bugün sezonun flaş takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Konuk sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Alpaslan'ın yanı sıra sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Poko ile genç Hüseyin forma giyemeyecek. Son 6 resmi maçı kazanamayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, zorlu mücaleden istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin Alanyaspor maçındaki muhtemel 11'i şöyle: "Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Borges, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Jerome."TFF 1. Lig'de son 3 maçını kaybederek düşüşe geçen Altay bugün deplasmanda Akhisarspor ile kozlarını paylaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Cikalleshi ve Musa Nizam forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde ise sakat Tatos ve Yasin kadroya alınmadı. Şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan iki takımdan Akhisarspor, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 18 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Altay ise aynı periyotta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 15 puan toplayarak 10'uncu basamakta yer buldu. Muhtemel 11'leri şöyle: Akhisarspor: Lukac - Cocalic, Aykut, Kadir, Taha, Onur, Tolga, Bjarnason, Erhan, Uğur, Ergin Altay: Aydın - Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Deniz, Tavares, Putsila, Leandrinho, Kappel, Paixao