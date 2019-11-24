Engelsiz eğitimci

B

BUGÜN NELER OLDU

ulgarıstan'ınVarna şehrinde dünyaya gelen, dört aylıkken Çernobil faciasından etkilendiği için gözlerini kaybeden Ayhan Özgür, ailesi ile birlikte Türkiye'ye geldi. Eğitimine İzmir'de başlayan ve en büyük hayali öğretmenlik olan Özgür, hiç bir zorluğun kendisini yıldırmasına izin vermedi. Çok çalışan ve Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan Özgür, 7 yıldır Aslanlar Ortaokulu'nda görev yapıyor. Okulda olmanın, öğrencilerle ders işlemenin kendisine büyük bir mutluluk verdiğini ifade eden Özgür, mesleğini ve öğrencilerini çok sevdiğini anlattı. Öğretmen olarak atandıktan sonra çok fazla zorluk yaşamadığını belirten Özgür, şunları söyledi: "Çocukların beni kabullenmesi zor olmadı. İlk zamanlar ayakkabılarımı nasıl giydiğimi, bağcıklarını nasıl bağladığımı soran öğrencilerim oldu. Onlara ayakkabılarımı nasıl giyindiğimi gösterdim. Okula geldiğimde ilk önce öğrencilerime kendimi tanıttım, görme engelli bir öğretmenle ders yapmanın nasıl bir şey olduğunu anlattım. Öğrencilerime, 'Bir şey sorduğum zaman parmak kaldırırsanız, ders bitene kadar beklersiniz. Ben görmem onu' dedim. Neden, çünkü onların el kaldırdığını görmeyeceğim. Bana seslenecekler. Bu şekilde anlaştık, dediklerimi yapıyorlar. Çocukların hepsini seviyorum. Burada mutluyum. Gözlerim görseydi de bu mesleği seçerdim."