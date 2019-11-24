Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

İzmirTicaret Odası'nın üzerinde son bir buçuk yıldır yoğun emek verdiği, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün en önemli beklentisi olan Su Ürünleri Kanunu'nda mutlu sona ulaşıldı. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, kanunun sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenerek TBMM'de kabul edilmesinin ülkemiz ve sektör adına büyük önem taşıdığını belirtti, "Bu yasa balıkçılık için dönüm noktası olacak" dedi.DenizliBüyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir program düzenledi. Şiddetin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, kadına karşı şiddete hep birlikte 'hayır' diyeceklerini vurguladı. Zolan, "Yarın saat 14.00'te Bayramyeri Meydanı'na tüm kadın kardeşlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.Manisa Valisi Ahmet Deniz, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi İstanbul Başkonsolosluk Konutunda ziyaret etti. Manisa'da yatırım yapmak isteyen Japon yatırımcıları Manisa'ya davet eden Vali Deniz, "Japon tüketiciler, tarımsal ürün ihtiyacını Manisa'dan karşılanabilir. Biz destek vermeye hazırız" dedi. Başkonsolos Nishimaki de Manisa'daki Japon firmalarının sayısının artmasını istediklerini dile getirdi.