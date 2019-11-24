Haber Hattı

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alıkesirDevlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçe Yüce'ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi. Yüce'nin 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığının ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre Alper K., bunalıma girdi. 200 bin lirasını kaptıran 3 çocuk babası Alper K. tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdi.anisa'nınKula ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Halil Akgün (59) idaresindeki otomobile, Salih Özkan (50) idaresindeki otomobil sol taraftan çarptı. Kazada sürücüsü Akgün ve eşi Ayşe Akgün (55) ağır, diğer otomobilde bulunan Meryem Göksu (66) ve Yağmur Özkan (14) ise hafif yaralandı. 4 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.