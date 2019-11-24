Horoz’un hasreti bitti

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de son iki maçında Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olup düşme hattına doğru gerileyen Yukatel Denizlispor evinde, Çaykur Rizespor'u son dakikalarda attığı gollerle yenip çıkışa geçti: 2-0.Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı sonrasında hakem Halil Umut Meler, Denizlispor lehine penaltı düdüğünü çaldı. Murawski 90+2'de penaltıyı gole çevirdi. Maçın 72'nci dakikasında ise Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı VAR uygulamasının ardından iptal edildi.