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Horoz’un hasreti bitti

, evinde ağırladığı ’u 86’da Estupinan ve 90+2’de penaltıdan Murawski’nin golleriyle yenmeyi başardı. Maça VAR kararları damga vurdu

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Horoz’un hasreti bitti
Süper Lig'de son iki maçında Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olup düşme hattına doğru gerileyen Yukatel Denizlispor evinde, Çaykur Rizespor'u son dakikalarda attığı gollerle yenip çıkışa geçti: 2-0. İki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, 86'ncı dakikada kullanılan kornerde topu kafayla ağlara yollayan Estupinan perdeyi açtı. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı sonrasında hakem Halil Umut Meler, Denizlispor lehine penaltı düdüğünü çaldı. Murawski 90+2'de penaltıyı gole çevirdi. Maçın 72'nci dakikasında ise Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı VAR uygulamasının ardından iptal edildi. Bu sonuçla Denizlispor puanını 14'e çıkarıp alt sıralardan uzaklaştı, Karadeniz ekibi ise 14 puanda kaldı.
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Horoz’un hasreti bitti
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